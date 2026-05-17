بسبب الميراث.. الأمن يضبط المتهمين في فيديو "خناقة فتاة الموسكي"

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة، بعد خلاف على الميراث تطور إلى تبادل للتعدي وتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير والضغط على أحد الأطراف.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة تعرضها لاعتداء وقيام فتاة بأعمال بلطجة والتعدي عليها بالسب في أحد مناطق القاهرة.

خلافات أسرية وراء الواقعة

وبالفحص، تبين أن الواقعة عبارة عن مشاجرة بين طرف أول: طالبة بدائرة قسم شرطة الموسكي، وطرف ثان: ربة منزل ونجلتها والقائمة على نشر الفيديو، وذلك على خلفية خلافات قائمة بينهم حول الميراث.

وكشفت التحريات أن القائمة على النشر قامت بتصوير الواقعة أثناء المشاجرة ثم إعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض التشهير بالطرف الآخر ومحاولة الضغط عليها للتنازل عن حقوقها في الميراث.

ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

