إعلان

بسبب الميراث.. الأمن يضبط المتهمين في فيديو "خناقة فتاة الموسكي"

كتب : علاء عمران

12:49 م 17/05/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة، بعد خلاف على الميراث تطور إلى تبادل للتعدي وتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير والضغط على أحد الأطراف.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة تعرضها لاعتداء وقيام فتاة بأعمال بلطجة والتعدي عليها بالسب في أحد مناطق القاهرة.

خلافات أسرية وراء الواقعة

وبالفحص، تبين أن الواقعة عبارة عن مشاجرة بين طرف أول: طالبة بدائرة قسم شرطة الموسكي، وطرف ثان: ربة منزل ونجلتها والقائمة على نشر الفيديو، وذلك على خلفية خلافات قائمة بينهم حول الميراث.

وكشفت التحريات أن القائمة على النشر قامت بتصوير الواقعة أثناء المشاجرة ثم إعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض التشهير بالطرف الآخر ومحاولة الضغط عليها للتنازل عن حقوقها في الميراث.

ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا: "أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف" بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟ ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

اقرأ أيضا:

"أحشاؤه خرجت من جسده".. قصة مقتل شاب بولاق الدكرور بسبب "ماسورة صرف"

بعد الحكم بحبس "يسرا ويمنى" 3 سنوات.. هل ينهي تنازل الأب العقوبة في قضية تزوير النفقة؟

ضربوه بعد فرحه بـ5 أيام.. حكاية "عريس الوراق" مات برصاصة في فمه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الميراث مشاجرة السوشيال ميديا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بلادي وإن جارت عليَّ عزيزةٌ".. علاء مبارك ينشر فيديو يتحدث عن والده
أخبار مصر

"بلادي وإن جارت عليَّ عزيزةٌ".. علاء مبارك ينشر فيديو يتحدث عن والده
مؤشرات التصعيد وساعة الصفر.. هل تعود حرب إيران قريبا؟
شئون عربية و دولية

مؤشرات التصعيد وساعة الصفر.. هل تعود حرب إيران قريبا؟
التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟
اقتصاد

التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟
تدخل الكباتن.. ماذا حدث داخل غرفة ملابس الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية؟
رياضة محلية

تدخل الكباتن.. ماذا حدث داخل غرفة ملابس الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية؟

منة فضالي تدافع عن الكلاب: اللي بيحرض على تسميمهم معدوم الرحمة
زووم

منة فضالي تدافع عن الكلاب: اللي بيحرض على تسميمهم معدوم الرحمة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة