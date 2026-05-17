قررت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بحبس كهربائي وتاجر خردة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بسرقة فيوزات كهربائية من فيلا سفير إحدى الدول الأوروبية بمنطقة العمرانية.

بلاغ بانقطاع الكهرباء يقود لاكتشاف الجريمة

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا من حارس الفيلا، يفيد بانقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أنه عقب فحص شركة الكهرباء تبين سرقة 3 فيوزات من كابينة الكهرباء الخاصة بالفيلا.

كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهم

وبتكثيف التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وراء الواقعة عاطلًا له معلومات جنائية سابقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه قبل هروبه، وتبين أنه سبق اتهامه في 4 قضايا تسول.

اعترافات تفصل خيوط الجريمة

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه قام بفتح صندوق الكهرباء وسرقة 3 فيوزات ألومنيوم من الفيلا، ثم باعها لتاجر خردة مقابل مبلغ مالي.

ضبط تاجر الخردة والتحقيقات

كما اعترف تاجر الخردة بحيازته للمسروقات وشرائها من المتهم، وتم التحفظ على المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

