ضمن مشروع الدلتا الجديدة، يأتي مركز سفنكس لتجارة المحاصيل كأحد أكبر المشروعات الزراعية في المنطقة، على مساحة 500 فدان، ليشكل نقلة نوعية في منظومة تجارة الحاصلات الزراعية.

ويُعد المركز أكبر سوق متكامل لتجارة المحاصيل في الشرق الأوسط، بما يضمّه من أسواق متخصصة، ومخازن مبردة ومجمدة، وبورصة للحاصلات الزراعية، إلى جانب خدمات لوجستية وحكومية متكاملة تدعم حركة التجارة والإنتاج الزراعي في مصر.

المساحة والموقع

- 500 فدان.

- موقع استراتيجي عند الكيلو 22 من محور الشيخ زايد مع تقاطع محور سفنكس وعلى بُعد كيلومتر واحد من الطريق الدائري الإقليمي.

أهمية المشروع

- نقلة نوعية في منظومة تجارة الحاصلات الزراعية.

- أكبر سوق متكامل لتجارة المحاصيل في الشرق الأوسط.

مكونات المركز

- أسواق خضروات وفواكه وبقوليات.

- أسواق أسماك وفواكه موسمية.

- مخازن مبردة ومجمدة.

- بورصة للحاصلات الزراعية.

- محطات فرز وتعبئة وتغليف.

- مركز للمال والأعمال متعدد الاستخدامات.

- خدمات حكومية ولوجستية متكاملة.