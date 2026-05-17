أجرت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولة تفقدية موسعة بعدد من مدارس إدارتي مصر القديمة والسيدة زينب التعليمية، لمتابعة انتظام امتحانات صفوف النقل والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026.

وبحسب بيان صحفي، تأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وإبراهيم صابر، بشأن المتابعة الميدانية الدقيقة لسير العملية الامتحانية وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة.

واستهلت مدير المديرية جولتها بزيارة مدارس: أبو السعود الابتدائية، وعمرو بن العاص الابتدائية، والشهيد طيار محمد جمال الدين الإعدادية بنين، والنيل الثانوية بنات، التابعين لإدارة مصر القديمة التعليمية، بحضور مسؤولي الإدارة ومديري المدارس.

وخلال الجولة تابعت امتحانات الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، في مواد الرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم، واطمأنت على انتظام اللجان ووضوح الورقة الامتحانية ومطابقتها للمواصفات الفنية.

وأكدت أن الانتقال بين الصفوف الدراسية يجب أن يقوم على الاستحقاق والجهد الحقيقي للطلاب، مشددة على أن الانضباط والشفافية داخل اللجان يحققان العدالة وتكافؤ الفرص.

مديرة تعليم القاهرة: الانتقال بين الصفوف الدراسية يجب أن يقوم على الاستحقاق والجهد الحقيقي للطلاب

كما تابعت امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في مادتي اللغة الأجنبية واللغة العربية والخط والإملاء، مشددة على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين.

وأشارت إلى ضرورة توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بشكل مناسب، بما يحقق أفضل النتائج.

واختتمت جولتها بمدرسة النيل الثانوية بنات ومدرسة جيل الحرية الرسمية لغات، حيث تابعت أعمال التطوير والامتحانات، مؤكدة استمرار المتابعة اليومية لضمان الانضباط وتحقيق مصلحة الطلاب.