لقي عامل دليفري مصرعه، بعدما اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث بأحد العقارات في مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار أمني وتحرك عاجل

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا، يفيد بمصرع شخص إثر سقوطه من علو بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء محاولة المتوفى الدخول من شباك إحدى غرف الشقة إلى غرفة نوم مغلقة، اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

النيابة تبدأ التحقيق

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، قبل التصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

