قفزة في سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم ويتخطى53 جنيها

كتب : أحمد الخطيب

11:01 ص 17/05/2026

سعر الدولار

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 39 و50 قرشًا، في منتصف تعاملات الأحد 17-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا قفز سعر الدولار؟

تسبب اشتعال الصراع بين أمريكا وإيران في ارتفاع المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط ودفع المستثمرين الأجانب للخروج من بعض استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية وهو ما تسبب في عودة الدولار للارتفاع ليتخطى مستوى 53 جنيها للدولار.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.3 جنيه للشراء، و53.4 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.24 جنيه للشراء، و53.34 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشًا.

بنك الإسكندرية:

53.28 جنيه للشراء، و53.38 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.32 جنيه للشراء، و53.42 جنيه للبيع، بزيادة 49 قرشًا للشراء والبيع.

