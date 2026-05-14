أكد خالد عبدالحكم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن وزارة التربية والتعليم بدأت تطبيق نظام "التجمعات" داخل الإدارات التعليمية خلال امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بهدف تحقيق مزيد من الانضباط والتنظيم داخل اللجان.

خالد عبد الحكم: "نظام المجمعات يحقق انضباطًا أكبر"

أوضح عبد الحكم، خلال لقاء مع الصحفيين ومسؤولي ملف التعليم، أن فكرة "المجمعات" تعتمد على تجميع لجان الامتحانات داخل نطاق موحد بكل إدارة تعليمية، بما يسهم في تحسين المتابعة والإشراف على سير الامتحانات.

وأضاف أن هذا النظام ساعد على تقليل التشتت الإداري ورفع كفاءة التنظيم داخل اللجان، بما يحقق سيطرة أفضل على العملية الامتحانية.

رئيس امتحانات الثانوية العامة: "زيادة 100 ألف طالب هذا العام"

أشار خالد عبد الحكم إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة شهد زيادة تقدر بنحو 100 ألف طالب مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن الوزارة نجحت رغم ذلك في تثبيت أماكن اللجان داخل الإدارات التعليمية.

وأوضح أن هذا التنظيم ساهم في الحفاظ على استقرار توزيع اللجان وتقليل التغييرات التي كانت تحدث في الأعوام السابقة.

عبد الحكم: "تقليل النطاقات الإدارية بمدارس القوميات"

أكد رئيس امتحانات الثانوية العامة أن تطبيق نظام المجمعات انعكس أيضًا على مدارس القوميات، حيث تم تقليل عدد النطاقات الإدارية من ثلاث مناطق إلى منطقة واحدة داخل بعض الإدارات التعليمية.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز دقة الإشراف وسهولة المتابعة وتحقيق مزيد من الانضباط خلال فترة الامتحانات.

التعليم: "تنظيم أكبر للعملية الامتحانية"

أشار عبد الحكم إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات إحكام السيطرة على العملية الامتحانية، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا تساعد على خروج الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة لجميع الطلاب.