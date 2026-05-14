إصابة مهندس وإمام مسجد في انفجار بطارية سيارة بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

04:56 م 14/05/2026

مستشفى الوادي الجديد

أصيب شخصان، اليوم الخميس، بإصابات متفرقة في منطقة العين، إثر انفجار بطارية سيارة داخل قرية القلمون التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام، عقب وقوع انفجار بطارية سيارة في قرية القلمون بمركز الداخلة.

وكشفت التحريات الأولية أن انفجار بطارية سيارة وقع داخل قرية القلمون، وأسفر عن إصابة "ش.ف"، 46 عامًا، مهندس زراعي، و"ن.م"، 59 عامًا، إمام مسجد بالأوقاف، بإصابات متنوعة في منطقة العين.

ودفعت الأجهزة المعنية بالإجراءات اللازمة عقب الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم أوجه الرعاية الطبية لهما، مع متابعة حالتهما داخل المستشفى، لحين استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة في مركز الداخلة فحص ملابسات انفجار بطارية سيارة داخل قرية القلمون، للوقوف على أسباب الواقعة، وبيان ما إذا كان الانفجار ناتجًا عن خلل فني في البطارية أو أثناء التعامل معها.

