كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بمحافظة كفر الشيخ.

بلاغ المجني عليه

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بتاريخ 16 أبريل الماضي، تبلغ لمركز شرطة قلين بكفر الشيخ من سائق مقيم بدائرة المركز، بقيام شخصين بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ مالي، عقب إيهامه بقدرتهما على استثماره في مجال المضاربة في البورصة مقابل تحقيق أرباح شهرية، قبل أن يتوقفا عن سداد الأرباح ويرفضا رد باقي المبلغ.

ضبط المتهمين

وأمكن ضبط المتهمين، وهما عاملان مقيمان بدائرة مركزي شرطة قلين ودسوق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

كما أقرا بتسليم المبلغ المستولى عليه إلى طالبان مقيمان بمحافظة الإسكندرية لاستثماره في المضاربة مقابل عمولة، وتم ضبطهما أيضًا.

تفاصيل استثمار وهمي

وبمواجهة المتهمين الأخيرين، أيدا ما سبق، وأقرا بأنهما خسرا الأموال في المضاربة عبر تطبيقات خاصة بسوق الأوراق المالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

