نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى غير لائق وألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، نشرها أحد صناع المحتوى عبر صفحاته الشخصية بهدف جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدة لتحقيق مكاسب مالية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام أحد الأشخاص، يعمل صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر عدد من مقاطع الفيديو التي ظهر خلالها وهو يجري حوارات مع بعض السيدات مستخدمًا ألفاظًا وإيحاءات اعتبرتها الجهات المختصة منافية للآداب العامة، فضلًا عن تعارضها مع القيم المجتمعية والضوابط الأخلاقية المتعارف عليها.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستصدار إذن من جهات التحقيق المختصة لضبط المتهم، حيث تمكنت قوة أمنية من ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وخلال عملية الضبط، عثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، و بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على عدد من المقاطع المصورة والأدلة الرقمية التي تؤكد تورطه في النشاط المشار إليه، إلى جانب استخدامه الهاتف في تصوير ونشر تلك المواد عبر حساباته وصفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني، أقر بصحة الاتهامات المنسوبة إليه، واعترف بقيامه بتصوير ونشر تلك المقاطع المثيرة للجدل عمدًا، موضحًا أن هدفه الأساسي من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات والتفاعل على صفحاته، بما يتيح له تحقيق أرباح مالية من خلال المنصات الرقمية التي يعتمد عليها في نشر محتواه.

وأكدت التحريات أن المتهم تعمد استخدام أساليب مثيرة للجدل تعتمد على الإثارة اللفظية والإيحاءات غير اللائقة لجذب المتابعين، مستغلًا الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المحتوى عبرها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.