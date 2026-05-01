إعلان

طعنات السلاح الأبيض تنهي جلسة عتاب بين 6 عاطلين في مركز البرلس

كتب : علاء عمران

02:33 م 01/05/2026

طعنات السلاح الأبيض تنهي جلسة عتاب بين 6 عاطلين في

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
ألقى أمن كفر الشيخ القبض على 6 عاطلين شاركوا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة البرلس اليوم الجمعة بسبب خلافات مالية بينهم.

كواليس مشاجرة الأسلحة البيضاء في شوارع البرلس

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو يظهر حدوث مشاجرة بأحد الشوارع، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بتاريخ 29 الجاري بين طرف أول يضم 3 عاطلين بينهم مصاب بجروح، وطرف ثان يضم 3 عاطلين آخرين، حيث تبادلوا التعدي بالسب والضرب المتبادل.

اعترافات المتهمين وضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة

نجحت القوات في تحديد أطراف المشاجرة والقبض عليهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض استخدمت في التعدي، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

اقرأ أيضًا:

بملابس خادشة وألفاظ خارجة.. الأمن ينهي رحلة "بلوجر المشاهدات" بالإسكندرية

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار تكييف بمحكمة الإسكندرية

صاحب تريند "التنورة".. القصة الكاملة لاتهام مؤسس "بيت فاطم" بهتك عرض 4 فتيات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل القمة
رياضة محلية

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل القمة
مصر للبترول تعلن أسعار زيوت المحركات الجديدة رسميًا في السوق المصري
أخبار السيارات

مصر للبترول تعلن أسعار زيوت المحركات الجديدة رسميًا في السوق المصري
أول تعليق من هيفاء وهبي بعد عودتها للغناء في مصر وانتهاء قرار إيقافها
زووم

أول تعليق من هيفاء وهبي بعد عودتها للغناء في مصر وانتهاء قرار إيقافها
قبل القمة المرتقبة.. عبير فؤاد تتوقع نجم مباراة الأهلي والزمالك وتحسم كفة
علاقات

قبل القمة المرتقبة.. عبير فؤاد تتوقع نجم مباراة الأهلي والزمالك وتحسم كفة
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة