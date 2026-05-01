طعنات السلاح الأبيض تنهي جلسة عتاب بين 6 عاطلين في

ألقى أمن كفر الشيخ القبض على 6 عاطلين شاركوا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة البرلس اليوم الجمعة بسبب خلافات مالية بينهم.

كواليس مشاجرة الأسلحة البيضاء في شوارع البرلس

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو يظهر حدوث مشاجرة بأحد الشوارع، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بتاريخ 29 الجاري بين طرف أول يضم 3 عاطلين بينهم مصاب بجروح، وطرف ثان يضم 3 عاطلين آخرين، حيث تبادلوا التعدي بالسب والضرب المتبادل.

اعترافات المتهمين وضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة

نجحت القوات في تحديد أطراف المشاجرة والقبض عليهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض استخدمت في التعدي، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

اقرأ أيضًا:

