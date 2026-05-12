تحول خلاف على ركن موتوسيكل أمام مكتب الشهر العقاري بمدينة الحوامدية جنوب الجيزة، إلى مشاجرة دامية استخدمت فيها الشوم والأسلحة البيضاء، وأسفرت عن إصابات خطيرة، بينها بتر كف يد أحد المشاركين في الواقعة.

خلاف على ركن موتوسيكل يشعل المشاجرة

بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين عدد من الأشخاص بسبب أولوية ركن دراجة نارية وسداد قيمة الركن، قبل أن تتطور سريعًا إلى اشتباك بالأيدي، ثم إلى مشاجرة عنيفة استخدمت فيها السنج والشوم وسط حالة من الفوضى بالمنطقة.

بتر كف شاب وإصابات متفرقة

وخلال المشاجرة، تعرض أحد الأشخاص لإصابة بالغة في اليد انتهت ببتر كفه، فيما أصيب آخرون بجروح وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والمتواجدين بمحيط الحادث.

تدخل أمني ونقل المصابين للمستشفى

وتلقى رجال الأمن بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، حيث تم فرض كردون أمني والسيطرة على الموقف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التحريات تكشف سبب الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن سبب المشاجرة يعود إلى خلاف بسيط على ركن موتوسيكل أمام الشهر العقاري، قبل أن يتطور إلى اشتباك دموي باستخدام الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية.

ضبط المتهمين وبدء التحقيقات

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان مركز الشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

