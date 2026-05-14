كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1583 جنايات المرج، والمتهم فيها 12 شخصًا، بينهم 4 هاربين، تفاصيل نشاط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، بعدما ضُبط بحوزتهم قرابة 87 كيلوجرامًا من مخدري الاستروكس والحشيش الصناعي، إلى جانب مبالغ مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم الأول "ماركو ص"، جامع قمامة، وله معلومات جنائية، أثناء بيعه للمواد المخدرة للمتهم الثاني "أشرف م"، وضبط بحوزتهما 7 أكياس من مخدر الحشيش الصناعي، بلغ وزنها نحو 8 كيلوجرامات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول قاد الأجهزة الأمنية إلى مصدر حصوله على على المواد المخدرة، وبإجراء التحريات التكميلية تبين انهم "تمام م" و"كريم ع" و"محمد م"، حيث تبين تكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمختلف أنواعها وتوزيعها على التجار القطاعيين، فصدر قرار بضبطهم وإحضارهم.

التحقيقات: المتهمون اعترفوا بالتعاون مع هاربين خارج البلاد لجلب المخدرات

وتابعت التحقيقات أنه عقب ضبط المتهمين، عُثر بحوزتهم على بندقية آلية، و127 زجاجة بلاستيكية تحتوي على مواد مخدرة بلغ وزنها قرابة 79 كيلوجرامًا، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بنحو 6 ملايين و750 ألف جنيه.

واعترف المتهمون، بحسب التحقيقات، بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع المتهمين "سامح س" و"أحمد س"، الهاربين خارج البلاد، بهدف جلب المواد المخدرة للداخل، واتخاذ فيلا كمقر لممارسة نشاطهم الإجرامي.

التحريات تقود الأجهزة الأمنية لمتهمين جدد

كما توصلت التحريات إلى اشتراك المتهمين مع "حجازي م" و"إبراهيم م" في الاتجار بالمواد المخدرة مقابل نسبة من الأرباح، فأمرت النيابة العامة بضبطهما.

وأوضحت التحقيقات أنه تم ضبط المتهم "إبراهيم م" أثناء تسليم مواد مخدرة لآخرين، تبين أنهما "أحمد ع" و"نوال أ"، والدة المتهم "عبدالرحمن م"، حيث كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا للاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعُثر بحوزة المتهمين على 49 كيسًا من مخدر الاستروكس، وبندقية آلية، و"فرد خرطوش"، ومبلغ مالي قدره مليونا جنيه.

تقرير المعمل الكيميائي: المضبوطات تنوعت بين الحشيش الصناعي والاستروكس

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن جميع المضبوطات من مشتقات مجموعة "الإندازول كاربوكساميد" المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، ومنها ما يحتوي على مادة "MDMB-EN PINACA"، وتنوعت المواد المخدرة المضبوطة بين ما يعرف باسم "الحشيش الصناعي والأستروكس".





