تابع الشيخ مجدي أتى، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة القليوبية الأزهرية، اليوم الأربعاء، انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد المنطقة، في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية، وحرصًا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

تفقد لجان معهد بنها النموذجي



وخلال جولته التفقدية، اطمأن مدير عام العلوم الشرعية والعربية على انتظام اللجان وحسن سير الامتحانات داخل معهد بنها النموذجي الابتدائي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والعمل على توفير المناخ الملائم للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

متابعة امتحانات الإعدادية بمعهد الخصوص



كما تابعت رباب عادل، مدير التعليم النموذجي بمنطقة القليوبية الأزهرية، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بلجان معهد الخصوص، وذلك تحت إشراف الشيخ مجدي أتى، حيث تفقدت اللجان واطمأنت على انتظام سير الامتحانات ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

التأكيد على الانضباط داخل اللجان



وأكدت خلال الجولة ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في هدوء وانضباط، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية داخل المعاهد الأزهرية.

حرص على انتظام العملية الامتحانية



وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص منطقة القليوبية الأزهرية على المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة اللجان، لضمان انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المعاهد الأزهرية.