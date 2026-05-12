كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بالتلفظ بألفاظ خارجة والإساءة لمواطني إحدى المحافظات.

لا بلاغات رسمية

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، مع قيام الأجهزة الأمنية بالتحري عن الواقعة.

تحديد وضبط المتهمين

وأمكن تحديد وضبط القائمين على تصوير ونشر الفيديو، وتبين أنهم 4 أشخاص مقيمين بدائرة محافظة بني سويف.

كما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بأحدهم، وبفحصه تبين احتواؤه على مقطع الفيديو محل الواقعة.

اعتراف بالتصوير والنشر

وبمواجهتهم، اعترفوا بتصوير الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.