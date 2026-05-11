خلال تحقيقات استمرت قرابة 72 ساعة في واقعة اتهام مالك مدرسة هابي لاند للغات بهتك عرض أطفال داخل المدرسة، استمعت النيابة بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية لأقوال عدد من الشهود من المدرسات في المدرسة محل الواقعة.

أقوال معلمات المدرسة

واستدعى المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، 6 معلمات لسؤالهن حول طريقة تعامل المتهم "أ. ف" مع موظفات وعاملات المدرسة، وقالت المعلمات الست في التحقيقات أنهن كن تلاحظن طريقة غير مريحة في التعامل منه وتلفظه بألفاظ خادشة أثناء تحدثه معهن، وأضافت المعلمات أنهن اضطررن للصبر على تعامله بتلك الطريقة وألفاظه الخادشة التي كان يلقيها على مسامعهن بسبب "أكل العيش".

وأدلى مالك مدرسة هابي لاند المتهم بهتك عرض أطفال في المدرسة باعترافات تفصيلية عقب مواجهته بمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء احتضانه لطفلة صغيرة في المرحلة الابتدائية.

وأقر المتهم خلال تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، بأنه الشخص الظاهر في مقطع الفيديو لكنه أنكر ونفى قصده بالتحرش بالتلاميذ أو هتك أعراضهم، مؤكدًا أنه اعتاد التعامل معهم بحنية قائلا:"كنت بطبطب عليهم ومش قصدي حاجة وحشة دول زي أحفادي".

عقب مواجهة المتهم تم عرضه على خبراء الأدلة الجنائية في مصلحة الأمن العام، حيث قام قسم التصوير الجنائي بإجراء القياسات البيومترية على ملامح المتهم ومضاهاتها بمقطع الفيديو الخاص بواقعة هتك عرض المتهم لطفلة بالمدرسة بعد إدعاء البعض أن الفيديو تم التلاعب به.

تقرير الأدلة الجنائية

وورد تقرير الأدلة الجنائية أن مقطع الفيديو محل الواقعة سليم تمامًا ولم يتم التلاعب به أو يتعرض لإدخال وإضافة بخاصية الذكاء الاصطناعي، كما أكد التقرير الجنائي أن المتهم هو من ظهر بمقطع الفيديو بعد إجراء القياسات البيومترية لملامح وجهه.

وانتهت تحقيقات فريق نيابة حوادث شمال الجيزة، الذي ضم كلًا من أبوالفضل الضبع وعمرو العمدة وأحمد علاء وأحمد سعيد وأدهم الأدهم، وكلاء نيابة الحوادث إلى توجيه تهمة هتك العرض للمتهم وإحالته لمحكمة الجنايات.

تفاصيل الواقعة

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحد مالكي مدرسة خاصة إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بشأن تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، بدائرة قسم أوسيم بمحافظة الجيزة؛ فباشرت تحقيقاتها على الفور، واستمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود.

كما استجوبت القائمين على إدارة المدرسة، واتخذت إجراءات فحص المقطع المصور المتداول، وتحفظت على أجهزة المراقبة الخاصة بالمدرسة وقامت بتفريغها، فضلًا عن معاينة مكان الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المختصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم، ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.

وقد كشفت التحقيقات عن أن المقطع المتداول التقطته أجهزة المراقبة بالمدرسة في غضون شهر سبتمبر من عام 2024، وأن المتهم أحد مالكي المدرسة الخاصة محل الواقعة، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، ووجهت إليه اتهام هتك عرض الأطفال المجني عليهم، ثم أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.

