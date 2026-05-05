كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة ملاكي بترك سيارته في وضع "صف ثانٍ"، ما تسبب في غلق الطريق أمامها، إلى جانب تركيب زجاج ملون للمركبة، مع الزعم بأن مالكها ضابط شرطة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

إجراءات قانونية

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.