800 أم 1600 جنيه؟.. القيمة الفعلية لمنحة التموين الإضافية على البطاقات

كتب : محمد أبو بكر

02:09 م 11/05/2026

تواصل منحة التموين الإضافية، التي أقرتها الحكومة ضمن الحزمة الاجتماعية بقيمة 400 جنيه شهريًا، جذب اهتمام أصحاب البطاقات التموينية، خاصة ممن تلقوا رسائل تفيد باستحقاقهم للدعم سواء عبر بون صرف الخبز أو من خلال الرسائل النصية المرتبطة بأرقام الهواتف المسجلة لدى وزارة التموين.

مصادر بالتموين: الأسرة المستحقة تحصل على 1600 جنيه سلعًا

حسمت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الجدل المثار بشأن القيمة الفعلية للمنحة ومدتها، موضحة أن الأسرة المستفيدة يحق لها صرف سلع بقيمة إجمالية تصل إلى 1600 جنيه، يتم توزيعها على أربع دفعات، بواقع 400 جنيه في كل مرة، وليس 800 جنيه فقط كما تردد مؤخرًا.

الوزارة: صرف المنحة بدأ قبل رمضان ويستمر حتى عيد الأضحى

أوضحت المصادر أن أول دفعة من المنحة بدأ صرفها قبل شهر رمضان المبارك، فيما يُنتظر صرف الدفعة الرابعة والأخيرة قبل حلول عيد الأضحى، ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

القابضة الغذائية: صرف السلع مستمر حتى يوليو المقبل

أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، استمرار ضخ السلع التموينية لمنافذ بقالي التموين حتى شهر يوليو المقبل، بهدف تمكين جميع المستحقين من صرف الدعم المخصص لهم، مشيرة إلى أن قيمة المنحة تظل محفوظة على البطاقة التموينية ويمكن صرفها فور توافر السلع داخل المنافذ.

وزارة التموين: الدعم ليس لجميع المواطنين

في السياق نفسه، نفت وزارة التموين ما تم تداوله بشأن صرف منحة بقيمة 400 جنيه لجميع المواطنين، مؤكدة أن الدعم يقتصر فقط على البطاقات التموينية التي تتلقى رسالة تفيد بالاستحقاق عبر بون صرف الخبز.

التموين: 10 ملايين بطاقة فقط تستفيد من المنحة

أوضحت وزارة التموين، أن عدد البطاقات المستفيدة من المنحة يبلغ نحو 10 ملايين بطاقة تموينية من أصل 22 مليون بطاقة، مؤكدة أن الدعم يُصرف في صورة سلع تموينية وليس مبالغ نقدية، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

