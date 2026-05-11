هاجم النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ظاهرة الغش في الامتحانات، مؤكدًا أن المسمى الحقيقي لما يحدث حاليًا هو “الغش الإلكتروني”، في ظل استخدام وسائل تكنولوجية حديثة داخل اللجان.

طارق عبد العزيز: الغش الإلكتروني يتم بالسماعات والساعات الذكية

قال رئيس برلمانية الوفد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة خطة الحكومة لتأمين امتحانات الثانوية العامة والقضاء على ظاهرة الغش، إن الغش لم يعد بالشكل التقليدي، وإنما أصبح يعتمد على السماعات والساعات الذكية وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة.

رئيس برلمانية الوفد: هل سنواجه الغش بقطع الإنترنت؟

تساءل النائب طارق عبد العزيز، عن الإجراءات الحقيقية التي ستتخذها الحكومة لمواجهة الغش الإلكتروني، قائلًا: “هل سنلجأ لقطع الإنترنت عن المدارس التي تُعقد بها الامتحانات، أو اختيار مدارس في مناطق نائية؟، لأن ورقة الامتحان بمجرد وصولها لأول طالب تصبح غير محصنة”.

طارق عبد العزيز: وزير التعليم أحدث تطويرًا بالمنظومة التعليمية

أثنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على جهود محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، مشيدًا بما وصفه بالتطوير الذي شهدته المنظومة التعليمية خلال الفترة الأخيرة.

رئيس برلمانية الوفد: المدارس اليابانية هدف أم مجرد تجميل؟

كما تساءل النائب عن الهدف الحقيقي من المدارس اليابانية، قائلًا: “هل المدارس اليابانية هدف حقيقي أم مجرد زرار لتجميل الجاكيت؟”.

وتابع:" لو كانت تجميل فخلاص خلوها شغالة وقللوا المصاريف، وحددو المطلوب منها إيه، وإن كانت المدارس اليابانية هي هدف ونواة لبناء شخصية الطالب فما هي معايير اختيار الطلاب؟".