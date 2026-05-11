إعلان

برلماني يهاجم الغش الإلكتروني: هل نقطع الإنترنت في امتحانات الثانوية؟

كتب : محمد أبو بكر

02:12 م 11/05/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاجم النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ظاهرة الغش في الامتحانات، مؤكدًا أن المسمى الحقيقي لما يحدث حاليًا هو “الغش الإلكتروني”، في ظل استخدام وسائل تكنولوجية حديثة داخل اللجان.

طارق عبد العزيز: الغش الإلكتروني يتم بالسماعات والساعات الذكية

قال رئيس برلمانية الوفد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة خطة الحكومة لتأمين امتحانات الثانوية العامة والقضاء على ظاهرة الغش، إن الغش لم يعد بالشكل التقليدي، وإنما أصبح يعتمد على السماعات والساعات الذكية وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة.

رئيس برلمانية الوفد: هل سنواجه الغش بقطع الإنترنت؟

تساءل النائب طارق عبد العزيز، عن الإجراءات الحقيقية التي ستتخذها الحكومة لمواجهة الغش الإلكتروني، قائلًا: “هل سنلجأ لقطع الإنترنت عن المدارس التي تُعقد بها الامتحانات، أو اختيار مدارس في مناطق نائية؟، لأن ورقة الامتحان بمجرد وصولها لأول طالب تصبح غير محصنة”.

طارق عبد العزيز: وزير التعليم أحدث تطويرًا بالمنظومة التعليمية

أثنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على جهود محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، مشيدًا بما وصفه بالتطوير الذي شهدته المنظومة التعليمية خلال الفترة الأخيرة.

رئيس برلمانية الوفد: المدارس اليابانية هدف أم مجرد تجميل؟

كما تساءل النائب عن الهدف الحقيقي من المدارس اليابانية، قائلًا: “هل المدارس اليابانية هدف حقيقي أم مجرد زرار لتجميل الجاكيت؟”.

وتابع:" لو كانت تجميل فخلاص خلوها شغالة وقللوا المصاريف، وحددو المطلوب منها إيه، وإن كانت المدارس اليابانية هي هدف ونواة لبناء شخصية الطالب فما هي معايير اختيار الطلاب؟".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ المدارس اليابانية الثانوية العامة الغش الإلكتروني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

800 أم 1600 جنيه؟.. القيمة الفعلية لمنحة التموين الإضافية على البطاقات
أخبار مصر

800 أم 1600 جنيه؟.. القيمة الفعلية لمنحة التموين الإضافية على البطاقات
بعد رفض المقترح الإيراني.. كيف تحركت أسعار النفط والذهب والدولار؟
اقتصاد

بعد رفض المقترح الإيراني.. كيف تحركت أسعار النفط والذهب والدولار؟
رسمياً.. حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
رياضة محلية

رسمياً.. حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
كامل الوزير: تعويضات فورية لمتضرري القطار السريع
أخبار مصر

كامل الوزير: تعويضات فورية لمتضرري القطار السريع
متوسط أسعار الأضاحي 2026.. الخروف حتى 17.5 ألف جنيه والعجل يصل إلى 120
اقتصاد

متوسط أسعار الأضاحي 2026.. الخروف حتى 17.5 ألف جنيه والعجل يصل إلى 120

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان