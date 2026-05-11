بعد رفض المقترح الإيراني.. كيف تحركت أسعار النفط والذهب والدولار؟

أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافضة للمقترح الإيراني بشأن إنهاء الحرب حالة التوتر والقلق إلى الأسواق العالمية، ما انعكس بصورة مباشرة وسريعة على تحركات النفط والذهب والدولار، وسط تصاعد المخاوف من تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران واستمرار الضغوط على إمدادات الطاقة العالمية، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

النفط يقفز مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، مع تجاوز خام برنت مستوى 104 دولارات للبرميل، بعدما وصف ترامب الرد الإيراني بأنه "غير مقبول"، وهو ما عزز المخاوف من استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل وبقاء الإمدادات العالمية تحت ضغط متواصل، في ظل اعتماد جزء كبير من تجارة النفط العالمية على الممر الملاحي الحيوي.

وصعد خام برنت بنحو 3.99% إلى 105.33 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.64% إلى 99.85 دولار للبرميل، وفق بيانات بلومبرج.

وجاءت هذه الارتفاعات القوية بعد خسائر أسبوعية تجاوزت 6% الأسبوع الماضي، مدفوعة سابقًا بحالة من التفاؤل في الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويفتح المجال أمام عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية، قبل أن تعود المخاوف الجيوسياسية مجددًا إلى صدارة المشهد.

الذهب يتراجع بفعل مخاوف التضخم والفائدة

تعرض الذهب لضغوط وتراجع خلال تعاملات الاثنين، بالتزامن مع صعود أسعار النفط وتجدد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية الكبرى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وانخفض الذهب إلى 4648 دولارًا للأونصة قبل أن يستقر عند 4667 دولارًا بتراجع بلغت نسبته 1.2%.

الدولار يستفيد من الطلب على الملاذات الآمنة

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية مدعومًا بحالة الإقبال على الملاذات الآمنة، إلى جانب بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي عززت التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية لفترة أطول.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1757 دولار، فيما هبط الين الياباني 0.3% إلى 157.155 ين للدولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3590 دولار.

كذلك تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع زيادة عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، في وقت واصل فيه اليوان الصيني مكاسبه ترقبًا لزيارة مرتقبة لترامب إلى الصين، وسط متابعة الأسواق لأي مؤشرات جديدة بشأن العلاقات التجارية والسياسية بين البلدين.