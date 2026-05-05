تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بتصنيع وإنتاج عقاقير بيطرية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

معلومات وتحريات أولية

أفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بمشاركة الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، بقيام شخصين بإدارة مصنع "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، لتصنيع العقاقير البيطرية من خامات مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق.

ضبط المصنع ومحتوياته

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط القائمين عليه، والعثور بداخله على (61 طن مواد خام مجهولة المصدر مستخدمة في تصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية، 6300 لتر منتج نهائي معبأ داخل عبوات أدوية بيطرية، خط إنتاج كامل للتصنيع والتعبئة).

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.