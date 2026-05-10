أصيب زوج بطعنة على يد زوجته، إثر خلافات نشبت بينهما في منطقة بولاق الدكرور، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل إصابة شخص على يد زوجته في بولاق

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال شخص مصاب بجرح طعني، وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لإجراء الفحص والتحريات اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية أن خلافًا نشب بين الزوجين داخل مسكنهما، وتطور الأمر إلى مشاجرة، قامت خلالها الزوجة باستخدام سكين مطبخ والتعدي على زوجها، ما تسبب في إصابته.

القبض على المتهمة

وتمكنت قوات الأمن من القبض على الزوجة، وضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

