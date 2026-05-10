قرار قضائي بشأن محاكمة عائشة الشاطر و26 آخرين بقضية خلية التجمع

كتب : محمود الشوربجي

08:16 م 10/05/2026

عائشة الشاطر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و26 أخرين في القضية رقم 21582 لسنة 2024، والمعروفة بخلية التجمع لجلسة 26 يوليو للشهود.

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 30 مايو 2019 وحتى 5 فبراير 2020، انضم المتهمون جميعًا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، وكانت المتهمة الأولى عائشة خيرت الشاطر والثانية محرضتين على هذا الاتفاق.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتى السابع والعشرين تهم جمع ومد وتوفير للجماعة موضوع الاتهام أمولًا وأسلحة ومواد مفرقعة بقصد استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.

