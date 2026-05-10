قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و26 أخرين في القضية رقم 21582 لسنة 2024، والمعروفة بخلية التجمع لجلسة 26 يوليو للشهود.

إحالة عائشة الشاطر للمحاكمة بقضية خليج التجمع

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 30 مايو 2019 وحتى 5 فبراير 2020، انضم المتهمون جميعًا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

تفاصيل محاكمة المتهمين

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة، وكانت المتهمة الأولى عائشة خيرت الشاطر والثانية محرضتين على هذا الاتفاق.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتى السابع والعشرين تهم جمع ومد وتوفير للجماعة موضوع الاتهام أمولًا وأسلحة ومواد مفرقعة بقصد استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.

