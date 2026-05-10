ملخص مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

كتب : يوسف محمد

08:03 م 10/05/2026 تعديل في 10:38 م
تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب نظيره زد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

وبهذا الفوز ضمن فريق بيراميدز التتويج بلقب كأس مصر، ليرفع عدد ألقابه في البطولة إلى لقبين.

تشكيل بيراميدز لمواجهة زد بنهائي كأس مصر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

وخط الدفاع: كريم حافظ، أسامة جلال، محمود مرعي، ومحمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين، حامد حمدان، وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، مصطفى زيكو ومحمود زلاكة.

أبرز أحداث مباراة بيراميدز وزد في الدوري:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 1+45: كريم حافظ يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى زد

الدقيقة 43: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح بيراميدز

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 57: فيستون ماييلي يحرز الهدف الهدف الثاني لبيراميدز في مرمى زد

الدقيقة 67: تسديدة قوية من شادي حسين لاعب زد تمر بجوار مرمى بيراميدز

الدقيقة 70: تسديدة قوية من لاعب بيراميدز تمر بجوار مرمى زد

الدقيقة 80: بيراميدز لا يزال متعقدم بهدفين دون مقابل

الدقيقة 82: بطاقة حمراء لمصطفى زيكو لاعب نادي بيراميدز

الدقيقة 85: عرضية من لاعب زد تصل سهلة في يد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز

الدقيقة 88: محاولات من لاعبي زد لتسجيل هدف تقليص الفارق في مرمى بيراميدز

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+90: رأفت خليل يسجل الهدف الأول لزد في مرمى بيراميدز

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة

