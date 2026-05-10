كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية زيف ادعاءات التقاعس في واقعة الإسماعيلية، مؤكدة أن المشاجرة كانت خلافًا عائليًا انتهى بالتصالح وعدم صحة ما تم تداوله.

فيديو الإسماعيلية

بدأت القصة بفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل اتهامات مباشرة للأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالتقاعس عن حماية شاب قيل إنه تعرض للاعتداء المتكرر على يد شخصين، وسط مزاعم بوجود “مجاملات” حالت دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما. ومع تصاعد التفاعل والغضب عبر المنصات، تحولت الواقعة إلى مادة مشتعلة للنقاش والاتهامات.

لكن التحريات كشفت وجهًا مختلفًا تمامًا للحكاية

تحرك الشرطة بشأن فيديو الإسماعيلية

الأجهزة الأمنية بدأت فحص الفيديو المتداول، لتصل سريعًا إلى صاحب الشكوى، وهو عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية. وبمواجهته بالتفاصيل، أقر بأن الواقعة تعود في الأساس إلى خلافات عائلية قديمة بين شقيقه، الذي تبين أن له معلومات جنائية، وبين طليقته وشقيقيها.

التحقيقات أوضحت أن المشاجرة الأصلية وقعت بالفعل يوم 18 أبريل الماضي، عندما نشبت مواجهة بين شقيق الشاكي وأحد أشقاء طليقته بسبب تلك الخلافات، وتبادل الطرفان خلالها الاعتداء دون وقوع إصابات. في ذلك الوقت، تدخلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، قبل أن تنتهي الأزمة بالتصالح.

المفاجأة جاءت عندما نفى الشاكي تمامًا ما تم تداوله بشأن تكرار الاعتداءات أو وجود أي تقاعس أمني، مؤكدًا أن ما ورد في الفيديو كان ادعاءً غير صحيح، وأنه تم اختلاق تلك الرواية رغم انتهاء الخلاف بالصلح.

خناقة الجيران



كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" وبرفقته سيدتان بالتعدى بالضرب على قائد دراجة نارية بمنطقة أبو كبير بالشرقية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (القائم على النشر "قائد دراجة نارية بدون لوحات معدنية"، وشقيقه) وطرف ثان: (قائد مركبة "توك توك" ، شقيقته ، زوجة شقيقهما) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير، لخلافات بينهما حول أولوية المرور. أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم والتحفظ على المركبة والدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية.

فيديو الفيوم



فيما كشفت تحريات الشرطة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام القائم على النشر بتصوير الأجهزة المعنية بمحافظة الفيوم حال قيامهم بحملة لإزالة المخالفات بالأرض الزراعية ملكه والإدعاء بالتواطؤ مع جيرانه "فردى شرطة" والسماح لهما بإنشاء طريق بالأرض دون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات جيرة بين طرف أول: (القائم على النشر ، أشقائه) ، طرف ثانى: (3 أشقاء "من بينهم فردى شرطة") - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم.. لقيام الطرف الأول بغلق الطريق المؤدى إلى منزلين وقطعة أرض خاصين بالطرف الثانى - محررها بشأنها عدة محاضر - وفى غضون عام 2024 صدر حكم قضائى بتمكين الطرفين من الإنتفاع من الطريق محل النزاع ، وتم تنفيذ الحكم فى إطار من الشرعية والقانون.

وبتاريخ 2025/10/28 تبلغ للمركز من الطرف الثانى بقيام الطرف الأول بغلق الطريق مرة أخرى ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وصدر حكم قضائى بتمكين الطرفين من الطريق المشار إليه.

أمكن ضبط القائم على النشر .. وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو فى محاولة لغل يد الجهات المعنية عن تنفيذ الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

