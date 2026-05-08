كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته أثناء تواجده بأحد المساجد بالقاهرة.

ضرب طفل داخل مسجد بالقاهرة

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 19 أبريل الماضى تقدم القائم على النشر، وبرفقته نجله المصاب بسحجات متفرقة، ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، أفاد فيه بتعرض نجله للاعتداء داخل أحد المساجد بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بحدوث مشادة وتدافع داخل المسجد بينه وبين نجل المبلغ دون قصد التعدى عليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



فيديو الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بمنع قائد سيارة ميكروباص من المرور بأحد شوارع محافظة الإسكندرية.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنه سائق بإحدى المدارس الخاصة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل. وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 30 أبريل الماضى وأثناء سيره بالسيارة وبرفقته عدد من طلاب المدرسة، فوجئ بأحد الأشخاص يعترض طريقه ويمنعه من المرور بسبب قيامه بأعمال إصلاحات وترميمات أمام العقار محل سكنه، وأضاف أنه حال اعتراضه على ذلك قام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالسب.

تحرك الشرطة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

