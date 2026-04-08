قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقدم من دفاع مضيفة طيران تونسية على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامها بقتل طفلتها داخل شقتها بالقاهرة، إلى جلسة 10 يونيو المقبل.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق وما شهدته الجلسات عززت لديها اليقين بارتكاب المتهمة للجريمة، بعدما دفعها تفكيرها "الروحاني المزعوم" إلى إنهاء حياة ابنتها البالغة من العمر عامين، بزعم "الصعود بها إلى عالم روحاني أعلى".

طعن مضيفة طيران على حكم سجنها 15 عامًا

وأوضحت المحكمة أن المتهمة تزوجت من مهندس مصري، وأقامت معه في القاهرة، وأنجبت منه الطفلة المجني عليها، قبل أن تدفعها أفكارها المضطربة إلى ارتكاب الجريمة دون ذنب اقترفته الطفلة.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمة أعدت وسيلة الجريمة بنفسها، إذ أحضرت حقيبة قماشية وقامت بقص حمالتها باستخدام "مقص"، لتحويلها إلى ما يشبه الحبل، ثم استغلت نوم طفلتها ولفت الحبل حول عنقها، وظلت تضغط عليه بلا رحمة حتى فارقت الصغيرة الحياة.

وأكدت المحكمة أن المتهمة ارتكبت جريمتها بدم بارد، متجردة من مشاعر الأمومة، مبررة فعلتها بما وصفته بـ"يقظة روحانية"، زعمت أنها تمنحها حالة من الاستنارة ورؤية أمور لا يراها الآخرون.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة، أثناء انفرادها بابنتها، سيطرت عليها أوهام دفعتها للاعتقاد بأن الوقت قد حان لرحيلها مع طفلتها إلى "الرفيق الأعلى"، والابتعاد عن "أشرار الأرض"، لتنفيذ جريمتها دون تردد.

وكشفت أوراق القضية أن زوج المتهمة، وخلال تواجده خارج الغرفة، سمع أنينها، فهرع لاستطلاع الأمر، ليجد ابنته ملقاة على الفراش ومغطاة، وعندما كشف الغطاء عنها، فوجئ بالواقعة.

المتهمة حاولت إنهاء حياتها بعد الجريمة بطعن نفسها بسكين

كما تبين أن المتهمة حاولت إنهاء حياتها عقب ارتكاب الجريمة، إذ اعتدت على نفسها بسكين صغيرة في رقبتها، وعندما حاول زوجها إنقاذها، لم تستجب، وتوجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينًا أكبر، وواصلت طعن نفسها، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى وتلقي العلاج حتى تعافت.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وأنها أقدمت على ارتكاب الجريمة تحت تأثير إيحاءات وأفكار سيطرت على عقلها، ما دفع الجهات المختصة لعرضها على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

