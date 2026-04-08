إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالفيوم

كتب : حسين فتحي

12:41 م 08/04/2026

إسعاف أرشيفية

أصيب 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي، بنطاق محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء.

كان اللواء أحمد عزت قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع الحادث، حيث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بطريق الفيوم الصحراوي ضمن حدود مركز طامية، ووجود مصابين.

جهود النقل والإسعاف

جرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، لتلقي العلاج اللازم.

أسباب الحادث

تبين من معاينة العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة لقائد السيارة، ما أدى إلى انقلابها على يمين الطريق.

الإجراءات القانونية

جرى رفع آثار الحادث، وأخطرت نيابة مركز طامية التي تتولى التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

