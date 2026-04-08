بعد تداول صور.. ضبط سائق ميكروباص ببني سويف أهان فتيات بالشارع

كتب : علاء عمران

12:43 م 08/04/2026

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على سائق ميكروباص ببني سويف إثر ظهوره في صور متداولة يتعدى بالسب على عدة فتيات "طالبات". وفي السياق ذاته، تبين أن المتهم (له معلومات جنائية ولا يحمل رخصة قيادة)، واعترف بافتعال مشادة كلامية لرفضه دخول أحد المواقف، ليتم التحفظ على مركبته سارية التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضده فوريًّا.

علاوة على ذلك، تفاعلت الأجهزة الأمنية بجدية مع استغاثات المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتحديد هوية الجاني. وأكدت التحريات أن ضبط أي سائق ميكروباص يسيء للمواطنين أو يخالف القواعد يُعد أولوية قصوى لفرض الانضباط، حيث تبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف واستغل عمله بالمخالفة للقانون.

من جانب آخر، حذرت الجهات المختصة من التجاوزات الأخلاقية بالمواصلات العامة، مؤكدة أن واقعة سبه فتيات بالطريق العام استوجبت تدخلًا أمنيًا حاسمًا. وبناءً على ذلك، أُحيل المتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

