الداخلية تحرر 894 مخالفة لعدم الالتزام بمواعيد غلق المحال خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:08 م 08/04/2026 تعديل في 12:22 م

ضبط 894 مخالفة لعدم الالتزام بمواعيد غلق المحال

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، عن نتائج حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لمتابعة التزام المنشآت بقرارات غلق المحال التجارية.

أسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة فقط عن تحرير 894 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالمواعيد المحددة، وذلك لضمان تنفيذ التوجيهات الحكومية بجميع المحافظات بفعالية تامة لردع المخالفين وضمان استقرار الأوضاع بصفة دورية.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن حملات غلق المحال تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026، والذي يهدف إلى تنظيم مواعيد العمل خلال الفترة الراهنة. علاوة على ذلك، تعد هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من خطة الدولة لـ ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال، مما يستوجب رقابة صارمة على كافة الميادين بجميع أنحاء البلاد بانتظام قانونيًا لضمان التزام أصحاب الأنشطة التجارية.

في سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية إلى جانب تطبيق قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء. وأسفرت هذه الحملات التي استهدفت المخابز السياحية والمدعمة عن ضبط ما يزيد عن 16 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل ترويجها بالسوق السوداء بجميع المحافظات.

ومن جانب آخر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار الغلق وتجار الدقيق، وعرضهم على النيابة العامة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية بجميع الميادين لحماية جمهور المستهلكين والتصدي التام لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، مع الالتزام التام بتطبيق القانون بجميع المحافظات بفعالية تامة لضمان الأمن القومي بكافة الشوارع والميادين بانتظام قانونيًا وفقًا للضوابط الأمنية.

