فيديو يرصد الجريمة.. سرقة دراجة نارية تكشف عصابة الفيوم وبني سويف

كتب : علاء عمران

12:25 م 08/04/2026 تعديل في 12:54 م

عصابة الفيوم وبني سويف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع متداول يوثق واقعة سرقة دراجة نارية من أمام محل عمل مالكها ببني سويف. وفي السياق ذاته، تحركت القوات فوريًا لضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان بالفيوم استخدما أسلوب "قطع الضفيرة". وأسفرت الجهود عن ضبطهما والدراجة المستخدمة، إلى جانب الإيقاع بعميل سيئ النية أخفى المسروقات.

سرقة دراجة نارية تكشف عصابة الفيوم وبني سويف

وأكدت التحريات الأمنية أن الأجهزة المختصة رصدت تداول مقطع فيديو سرقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما استدعى فحصًا دقيقًا لتحديد هوية الجناة. وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الجريمة تفصيليًا، وأرشدا عن مكان المسروقات التي تم تسليمها لعاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم.

عصابة الفيوم وبني سويف

من جانب آخر، تمكنت قوات الشرطة من استرداد كل دراجة نارية مرتبطة بالواقعة، والتحفظ عليها كأحراز. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعميل، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات، بما يضمن حماية الممتلكات وردع الخارجين عن القانون.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي.. تفاصيل
أخبار و تقارير

آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي.. تفاصيل
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
رغم اتفاق وقف النـار.. دمار هائل وتصاعد للأدخنة في بيروت نتيجة قصف إسرائيلي
مصراوى TV

رغم اتفاق وقف النـار.. دمار هائل وتصاعد للأدخنة في بيروت نتيجة قصف إسرائيلي
محمد عدوية يروج للفيلم الوثائقي لوالده "عدوية.. سلطان أهل الهوى"
زووم

محمد عدوية يروج للفيلم الوثائقي لوالده "عدوية.. سلطان أهل الهوى"
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
اقتصاد

تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه

أخبار

المزيد

مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران