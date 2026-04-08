كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع متداول يوثق واقعة سرقة دراجة نارية من أمام محل عمل مالكها ببني سويف. وفي السياق ذاته، تحركت القوات فوريًا لضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان بالفيوم استخدما أسلوب "قطع الضفيرة". وأسفرت الجهود عن ضبطهما والدراجة المستخدمة، إلى جانب الإيقاع بعميل سيئ النية أخفى المسروقات.

سرقة دراجة نارية تكشف عصابة الفيوم وبني سويف

وأكدت التحريات الأمنية أن الأجهزة المختصة رصدت تداول مقطع فيديو سرقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما استدعى فحصًا دقيقًا لتحديد هوية الجناة. وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الجريمة تفصيليًا، وأرشدا عن مكان المسروقات التي تم تسليمها لعاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم.

عصابة الفيوم وبني سويف

من جانب آخر، تمكنت قوات الشرطة من استرداد كل دراجة نارية مرتبطة بالواقعة، والتحفظ عليها كأحراز. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعميل، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات، بما يضمن حماية الممتلكات وردع الخارجين عن القانون.

