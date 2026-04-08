

كشفت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، عن نتائج حملاتها المرورية المكبرة التي استهدفت فرض الانضباط بكافة الطرق والمحاور الرئيسية. أسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 107,319 مخالفات مرورية متنوعة، لتأمين حركة السير وحماية المواطنين من حوادث القيادة المتهورة بجميع المحافظات بفعالية تامة وبانتظام قانونيًا لضمان سلامة الأرواح.



جهود المرو في 24 ساعة

وجاء وفق بيان للوزارة، أن الـ مخالفات مرورية شملت تجاوز السرعة المقررة، القيادة بدون تراخيص، المواقف العشوائية، والتحدث بالهاتف أثناء القيادة

56 متعاطيًا للمخدرات

فحصت اللجان المرورية 1165 سائقًا، حيث تبين إيجابية 49 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فورًا بجميع أنحاء البلاد بصفة دورية لمنع القيادة تحت تأثير الكيف.



الدائري الإقليمي



ومن جانب آخر، كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها الانضباطية بمناطق أعمال الطريق الدائري الإقليمي. ونجحت القوات في ضبط 677 مخالفة متنوعة تخص شروط التراخيص والأمن والمتانة. وفي السياق ذاته، تم فحص 159 سائقًا إضافيًا، تبين إيجابية 7 حالات منهم لتعاطي المخدرات، كما أُلقي القبض على 11 محكومًا عليهم مطلوبين في 24 حكمًا قضائيًا، مع التحفظ على مركبة مخالفة بانتظام قانونيًا لتأمين الدائري الإقليمي.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"

كيف خططت "حسم" لتفجير معهد الأورام؟.. تفاصيل جديدة من اعترافات عبد الونيس