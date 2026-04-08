أول تعليق من عمان بشأن فرضها رسوم على السفن في مضيق هرمز

كتب : وكالات

12:43 م 08/04/2026

مضيق هرمز

أكد وزير النقل العُماني أن بلاده لن تفرض رسومًا على السفن العابرة لمضيق هرمز، وذلك بعد تقارير أشارت إلى احتمال قيام إيران وسلطنة عُمان بفرض رسوم خلال فترة وقف إطلاق النار.

وأوضح الوزير أن عُمان وقّعت اتفاقيات تمنع فرض رسوم على السفن التي تمر عبر هذا الممر المائي.

وبحسب خطة وقف إطلاق النار التي تمتد لأسبوعين، كان من الممكن السماح لكل من إيران وعُمان بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، وفقًا لمسؤول إقليمي، على أن تستخدم إيران هذه الأموال في إعادة الإعمار، في حين جرى التعامل تاريخيًا مع المضيق باعتباره ممرًا مائيًا دوليًا دون رسوم عبور.

وفي وقت سابق، قال مسؤول إقليمي لوكالة أسوشيتد برس، يوم الأربعاء، إن خطة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تتضمن السماح لكلٍّ من إيران وسلطنة عُمان بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج العربي.

وأضاف المسؤول لوكالة أسوشيتد برس، أن إيران ستستخدم الأموال التي ستحصل عليها في أعمال إعادة الإعمار، بينما لم يتضح على الفور كيف ستستخدم عُمان هذه العائدات.

مضيق هرمز إيران وأمريكا حرب إيران

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. بدء عبور السفن من مضيق هرمز
