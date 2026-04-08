بعد سريان وقف إطلاق النار.. وقوع انفجارات في مصفاة لافان الإيرانية

أفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية، يوم الأربعاء، بوقوع عدة انفجارات في مصفاة بجزيرة لافان بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن سبب هذه الانفجارات لم يتضح على الفور.

وقبل وقتٍ قصير من انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، والتي كان من المقرر أن تنتهي مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الولايات المتحدة، أعلن ترامب موافقته على مبادرة المهلة التي طرحها رئيس الوزراء الباكستاني، والتي تضمنت وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين.

بنود اتفاق وقف إطلاق النار

وخلال إعلان ترامب تفاصيل تمديد المهلة، أعرب أيضًا عن موافقته على اعتماد خطة إيران ذات النقاط العشر كأساس لمواصلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الجارية. وجاءت أبرز بنود الخطة الإيرانية والتي نشرتها وكالة تسنيم الرسمية، التزام الولايات المتحدة، من حيث المبدأ، بضمان عدم الاعتداء، إضافة إلى استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز.

ومن ضمن بنود الاتفاق أيضًا، الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، و رفع جميع العقوبات الأساسية والثانوية، و إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن الدولي، ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضًا دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران، و انسحاب القوات القتالية الأمريكية من المنطقة، وأيضًا وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك ضد حزب الله في لبنان.