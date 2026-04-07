رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصًا بملابس خادشة للحياء، مع استخدام ألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبط صانعة محتوى تنشر فيديوهات خادشة للحياء على السوشيال

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزتها هاتفين محمولين، وفحصهما كشف عن دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بسبب فيديوهات خادشة للحياء

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بنشر هذه المقاطع على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتباشر الجهات المختصة متابعة التحقيقات لتطبيق القانون وحماية القيم المجتمعية.

اقرأ أيضا:

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

