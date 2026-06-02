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مسؤول طبي أمريكي: صحة ترامب مذهلة ونتائج فحوصاته الطبية ممتازة

كتب : محمود الطوخي

11:52 م 02/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وصف محمد أوز، مدير مركز خدمات الرعاية الطبية الأمريكي، الحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب بأنها مذهلة، مؤكدا أن الرئيس الذي يبلغ من العمر 80 عاما تقريبا يتمتع بصحة ممتازة وفقا لما تظهره سجلاته الطبية الرسمية.

جاء هذا التقييم عقب خضوع ترامب لفحص طبي شامل في مستشفى والتر ريد خلال الأسبوع الماضي، وهو الفحص الرابع الذي يتم الإعلان عنه خلال ولايته الثانية.

مؤشرات الحيوية والذكاء في صحة دونالد ترامب

وأوضح أوز، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض الثلاثاء، أن مستويات الطاقة المرتفعة والقدرات الذهنية التي يتمتع بها ترامب "لا يمكن أن توجد في فراغ"، مشيرا بوضوح إلى قوة البنية الجسدية للرئيس الأمريكي التي تدعم هذه الحيوية.

وذكر أن الرئيس يحرص على متابعة حالته البدنية باستمرار، لافتا إلى أن وجود "وعاء" جسدي سليم هو ما يسمح باستمرار هذا الأداء الذهني القوي.

دوافع الفحوصات الدورية لتعزيز صحة دونالد ترامب

فسر مدير مركز خدمات الرعاية الصحية والطبية تكرار الفحوصات الطبية التي يجريها الرئيس الأمريكي أكثر من مرة في العام الواحد، بأن ترامب "يحب النتائج" الإيجابية التي يحصل عليها.

وأشار أوز إلى أن ترامب ينجح في اجتياز الاختبارات الصحية يوما بعد يوم، وهو ما يدفعه للبقاء على اطلاع دائم بكافة التفاصيل الدقيقة للتأكد من أن كل المؤشرات تسير في مسارها الصحيح.

وأضاف أوز أن لجوء الرئيس لهذا العدد من الفحوصات يعد دليلا على طبيعته الدقيقة للغاية، حيث يسعى دائما لمعرفة كافة الأرقام والإحصائيات الطبية الخاصة به ليبقى على دراية تامة بتطورات حالته الصحية أولا بأول.

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