فيديو فضحهم.. ضبط طالبين بعد ظهورهما أثناء تعاطي المخدرات بالفيوم

كتب : فاطمة عادل

08:56 م 02/06/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور شخصين أثناء تعاطي المواد المخدرة بإحدى المناطق بمحافظة الفيوم.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول الفيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين، لتبدأ على الفور عمليات الفحص والتحري لكشف حقيقة الواقعة وتحديد هوية المتورطين.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما طالبان ومقيمان بمحافظة الفيوم.

وعثر بحوزة أحد المتهمين على كمية من مخدر "الإستروكس"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو المتداول، كما أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي.

فيما أقر الطالب الثاني بتواجده رفقة المتهم الأول وقت تصوير الفيديو، نافياً تعاطيه للمواد المخدرة أو حيازته لأي مواد ممنوعة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على ملابساتها كافة.

وزارة الداخلية الفيوم المخدرات

