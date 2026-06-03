قال "عم شعبان"، بائع الجرائد الشهير بمنطقة حلوان، أنه تعرض لواقعة سرقة غريبة في أول أيام عيد الفطر، مؤكدا أنه قام بجمع إيراد بيع الصحف ووضعه داخل درج مكتبه، ثم غلبه النوم في مكانه من شدة التعب.

وأضاف عم شعبان، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "من ماسبيرو" المذاع على شاشة "القناة الأولى الفضائية"، أنه استيقظ من نومه ليتفاجأ باختفاء الأموال بالكامل من الدرج، مما أصابه بحالة من الصدمة والذهول الشديد، حزم على إثرها جرائده وعاد إلى منزله حزيناً.

وتابع حديثه موضحاً أنه علم في اليوم التالي بانتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه كان على دراية بأن كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان قد رصدت تفاصيل عملية السرقة بدقة، حيث لم يكتفِ اللص بسرقة الأموال بل استولى أيضاً على السجائر والولاعة.

وأشار إلى سرعة استجابة الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مباحث قسم شرطة حلوان فور انتشار الفيديو، وتوجه على الفور إلى القسم لتحرير محضر رسمي، موجهاً شكره واعتزازه لرجال الشرطة على جهودهم السريعة والتي تكللت بالقبض على الجاني في وقت قياسي.

وأردف عم شعبان كاشفاً عن تطور جديد في الواقعة، حيث أوضح أن والد المتهم زاره في نفس اليوم طالباً منه العفو والصفح عن ابنه، معقباً باستنكار: "كيف لي أن أسامحه بعد ما فعله؟!".

كما أكد أنه لم يتعرض قط لأي حادثة سرقة طوال سنوات عمله الطويلة في بيع الصحف بحلوان.

واختتم بائع الجرائد تصريحاته بالحديث عن أمنيته الوحيدة في الحياة قائلاً: "كل ما أتمناه حالياً هو توفير مكان أو كشك صغير ومناسب لأرتاح فيه وأمارس عملي"، مضيفاً أنه رب أسرة ولديه ولدان وأربع بنات، وجميعهم متزوجون ولديه العديد من الأحفاد، مجدداً شكره العميق لوزارة الداخلية على وقوفها بجانبه واسترداد حقه.