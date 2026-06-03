الكويت ترسل طائرة مساعدات إلى لبنان

أرسلت دولة الكويت، طائرة محملة بـ40 طنًا من المواد الإغاثية إلى لبنان تضمنت مواد غذائية أساسية لدعم الاحتياجات المعيشية العاجلة للمواطنين اللبنانيين إلى جانب مواد إيوائية ومعيشية وذلك جراء ما تتعرض له لبنان من اعتداءات ارتكبتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي إرسال هذه الطائرة الإغاثية، التي انطلقت في وقت سابق اليوم من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بالتعاون بين وزارات الشئون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية وبتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأكدت مساعد وزير الخارجية الكويتية لشئون التنمية والتعاون الدولي بالوكالة، المستشار ريهام الغانم، في تصريح صحفي، أن الرحلة الإغاثية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة تأتي في إطار الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت في دعم الأوضاع الإنسانية بالدول الشقيقة والصديقة.

وقالت الغانم إن هذه الرحلة تأتي تنفيذا لأوامر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وبتوجيهات من ولي العهد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ومن الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، خالد المغامس، إن الجمعية قامت بتجهيز وإعداد الشحنة الإغاثية بكامل مكوناتها وتأمين إرسالها وفق أعلى معايير العمل الإنساني، وبالتنسيق المشترك مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في الكويت، فيما سيتولى الصليب الأحمر اللبناني استلام المساعدات والإشراف على توزيعها على المستفيدين والمتضررين في مختلف المناطق اللبنانية.