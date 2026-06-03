إعلان

وزارة الزراعة: الاكتفاء الذاتي من قمح الخبز المدعم خلال 4 سنوات

كتب : داليا الظنيني

12:33 ص 03/06/2026

محصول القمح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن كميات القمح المحلي التي تم توريدها بلغت قرابة 4.3 مليون طن حتى الآن، مؤكداً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الاستراتيجية الحكومية القائمة على إعلان سعر عادل ومجزٍ للأردب قبل انطلاق موسم الزراعة، وهو ما شكل حافزاً أساسياً دفع الفلاحين لزيادة المساحات المنزرعة في مصر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن الشون والصوامع تشهد إقبالاً كثيفاً من المزارعين لتسليم المحصول، لافتاً إلى أن القيمة المالية العادلة التي حددتها الدولة شجعت الجميع على التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

وتابع جاد موضحاً الآلية اللوجستية للتوريد، مشيراً إلى انتشار نقاط ومراكز الاستلام في كافة محافظات الجمهورية لتسهيل الإجراءات، مشدداً على أن المنظومة تضمن للمزارع تسليم محصوله بالكامل في غضون 24 ساعة فقط، على أن يتم صرف كامل مستحقاته المالية النقدية خلال 48 ساعة كحد أقصى دون أي تأخير.

وأشار إلى أن الرقعة الزراعية المخصصة للقمح وصلت هذا العام إلى 3.7 مليون فدان، مسجلة زيادة قوامها 600 ألف فدان مقارنة بالموسم المنصرم، مع تقديم حزمة تسهيلات ودعم فني متكامل للفلاحين من البذر وحتى الحصاد.

وأوضح جاد أنه مع التوسعات الجديدة وافتتاح مشروع "الدلتا الجديدة"، تضع الوزارة خطة واضحة تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من قمح الرغيف المدعم غضون 4 سنوات.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر تجاوزت حالياً حاجز الـ 50% في نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح الإجمالي، مؤكداً استمرار العمل الدؤوب والمشروعات القومية لرفع هذه النسبة بشكل مطرد خلال الفترات المقبلة لتأمين الأمن الغذائي للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محصول القمح وزارة الزراعة حصاد القمح إنتاج القمح

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مسؤول طبي أمريكي: صحة ترامب مذهلة ونتائج فحوصاته الطبية ممتازة
شئون عربية و دولية

مسؤول طبي أمريكي: صحة ترامب مذهلة ونتائج فحوصاته الطبية ممتازة
هل تشهد فواتير الغاز الطبيعي للمنازل زيادة جديدة؟.. الضرائب تحسم الجدل
أخبار مصر

هل تشهد فواتير الغاز الطبيعي للمنازل زيادة جديدة؟.. الضرائب تحسم الجدل
"بسبب بيع فيلا".. 4 اتهامات تواجه صبري نخنوخ بواقعة القاهرة الجديدة | فيديو
حوادث وقضايا

"بسبب بيع فيلا".. 4 اتهامات تواجه صبري نخنوخ بواقعة القاهرة الجديدة | فيديو
بعد تعيينه قائما بأعمال مدير الاستخبارات الأمريكية.. من هو بيل بولتي؟
شئون عربية و دولية

بعد تعيينه قائما بأعمال مدير الاستخبارات الأمريكية.. من هو بيل بولتي؟
الأبراج الأكثر قدرة على تحقيق أهدافها هذا الصيف.. هل برجك من بينهم؟
علاقات

الأبراج الأكثر قدرة على تحقيق أهدافها هذا الصيف.. هل برجك من بينهم؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل