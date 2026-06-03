قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن كميات القمح المحلي التي تم توريدها بلغت قرابة 4.3 مليون طن حتى الآن، مؤكداً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الاستراتيجية الحكومية القائمة على إعلان سعر عادل ومجزٍ للأردب قبل انطلاق موسم الزراعة، وهو ما شكل حافزاً أساسياً دفع الفلاحين لزيادة المساحات المنزرعة في مصر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن الشون والصوامع تشهد إقبالاً كثيفاً من المزارعين لتسليم المحصول، لافتاً إلى أن القيمة المالية العادلة التي حددتها الدولة شجعت الجميع على التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الهام.

وتابع جاد موضحاً الآلية اللوجستية للتوريد، مشيراً إلى انتشار نقاط ومراكز الاستلام في كافة محافظات الجمهورية لتسهيل الإجراءات، مشدداً على أن المنظومة تضمن للمزارع تسليم محصوله بالكامل في غضون 24 ساعة فقط، على أن يتم صرف كامل مستحقاته المالية النقدية خلال 48 ساعة كحد أقصى دون أي تأخير.

وأشار إلى أن الرقعة الزراعية المخصصة للقمح وصلت هذا العام إلى 3.7 مليون فدان، مسجلة زيادة قوامها 600 ألف فدان مقارنة بالموسم المنصرم، مع تقديم حزمة تسهيلات ودعم فني متكامل للفلاحين من البذر وحتى الحصاد.

وأوضح جاد أنه مع التوسعات الجديدة وافتتاح مشروع "الدلتا الجديدة"، تضع الوزارة خطة واضحة تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من قمح الرغيف المدعم غضون 4 سنوات.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر تجاوزت حالياً حاجز الـ 50% في نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح الإجمالي، مؤكداً استمرار العمل الدؤوب والمشروعات القومية لرفع هذه النسبة بشكل مطرد خلال الفترات المقبلة لتأمين الأمن الغذائي للمواطنين.