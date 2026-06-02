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هل تؤثر زيادة "المصنعية" على أسعار الذهب؟.. الشعبة توضح

كتب : داليا الظنيني

11:03 م 02/06/2026 تعديل في 11:16 م

هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب

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قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن الأنباء المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي حول قفزة كبيرة في أسعار مصنعية المشغولات الذهبية "عارية تمامًا من الصحة".

وأوضح ميلاد أن التحرك الأخير في قيمة المصنعية جاء محدودًا للغاية، حيث لم يتجاوز جنيهًا ونصف الجنيه فقط لا غير على كل جرام.

وأضاف رئيس الشعبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة "ON"، أن هذا التحريك الطفيف يأتي تطبيقًا لبنود البروتوكول المشترك والموقع بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب (قطاع ضريبة القيمة المضافة)، وهو اتفاق رسمي يقضي بمراجعة وتحديد متوسطات قيم المصنعية بشكل سنوي متزامنًا مع انطلاق العام المالي الجديد.

وأكد أن ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 14% تُفرض حصريًا على قيمة "المصنعية" نفسها، ولا علاقة لها بإجمالي سعر جرام الذهب الأساسي. كما لفت إلى أن هذه الآلية ليست مستحدثة، بل هي نظام مالي مستقر ومعمول به بانتظام ودورية منذ عام 2022.

وأشار، في ختام حديثه، إلى أن الفلسفة الأساسية وراء هذا البروتوكول تكمن في ضبط إيقاع سوق الصاغة، وترسيخ مبدأ الشفافية عند تحصيل الضرائب، بعيدًا عن تحميل المواطنين أي ضغوط مالية غير مبررة كما تروج الشائعات. واختتم مؤكدًا أن هذه الزيادة تكاد لا تُذكر إذا ما قورنت بالتحركات والتذبذبات اليومية المعتادة في أسعار المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

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