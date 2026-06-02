كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية من قائدي سيارات الأجرة دون وجه حق بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول المنشور والفيديو المصاحب له، والذي أثار حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل، بزعم فرض الشخص الظاهر بالمقطع مبالغ مالية على سائقي سيارات الأجرة بالمنطقة.

وعلى الفور، بدأت الجهات المعنية أعمال الفحص والتحري للوقوف على حقيقة الواقعة وكشف ملابساتها.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، كما أمكن تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وكشفت التحريات أن المذكور لا يقوم بتحصيل أموال من قائدي سيارات الأجرة دون وجه حق، وإنما يعمل على غسل السيارات المتواجدة بالمنطقة بناءً على طلب قائديها، ويتقاضى مقابل ذلك مبالغ مالية نظير الخدمة التي يقدمها.

وبسؤال الشخص المشار إليه، أيد ما أسفرت عنه التحريات، نافياً صحة ما تم تداوله بشأن قيامه بفرض أو تحصيل أموال من سائقي سيارات الأجرة بصورة غير قانونية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جددت الأجهزة الأمنية تأكيدها على أهمية تحري الدقة قبل تداول أو نشر معلومات غير موثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.