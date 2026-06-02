كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر سيدة من قيام قائد سيارة ملاكى بالاصطدام بسيارة زوجها أثناء سيرهما بأحد الطرق السريعة بمحافظة الشرقية، قبل أن يعاود الاصطدام بها عمدًا ويفر هاربًا.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضي تلقى مركز شرطة منيا القمح بالشرقية بلاغًا من زوج القائمة على النشر، ويعمل مالكًا لمكتب دعاية ومقيمًا بمحافظة القاهرة، تضرر فيه من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالاحتكاك بسيارته أثناء سيرهما بدائرة المركز.

وأوضح مقدم البلاغ أنه خلال وقوع الواقعة قامت زوجته، وهى القائمة على النشر، بتصوير ما حدث، إلا أن قائد السيارة المشكو فى حقه عاود الاصطدام بسيارته بشكل متعمد، ما تسبب فى حدوث تلفيات بها، قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، إلا أنه اتهم الشاكى بالتعدى عليه بالسب والتسبب فى إحداث تلفيات بسيارته من خلال إلقاء أحجار عليها أثناء الخلاف بينهما.

وقررت الأجهزة الأمنية التحفظ على السيارتين محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، فيما تولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.