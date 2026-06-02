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هل تشهد فواتير الغاز الطبيعي للمنازل زيادة جديدة؟.. الضرائب تحسم الجدل

كتب : داليا الظنيني

10:08 م 02/06/2026

فواتير الغاز الطبيعي للمنازل

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نفى رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وجود أي أعباء إضافية أو زيادات مرتقبة في فواتير الغاز الطبيعي، مؤكدة أن المواطن لن يتحمل أي تكاليف جديدة، سواء في الاستخدامات المنزلية أو القطاعات الإنتاجية.

وقال محروس،، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، "إن التعديلات الضريبية لن تمس جيب المواطن، وليس هناك أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك، سواء كان ذلك للاستهلاك المنزلي أو للتشغيل داخل المصانع".

وأضاف مستشار رئيس المصلحة أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقانون القيمة المضافة جاءت بمخرجات إيجابية تخدم المستثمر والمستهلك على حد سواء، مشيراً إلى أن نص القانون الجديد يوجه خطابه المباشر إلى الشركات والمنشآت وليس إلى المواطن البسيط.

وذكر أن الثروات الطبيعية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي هي ملكية أصيلة للدولة وليست تابعة لأفراد، مطمئناً الشارع المصري بأن فواتير الاستهلاك ستظل مستقرة تماماً دون أي تغيير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك التزاماً تاماً بحماية المواطنين ومحدودي الدخل، مشدداً على أن أسعار الغاز المنزلي محصنة تماماً ولن تتأثر بهذه التعديلات الضريبية.

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مصلحة الضرائب الغاز الطبيعي أحمد موسى

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