وجبة عشاء قد تساعد على خفض الكوليسترول المرتفع.. إليك مكوناتها

تناول الكمية المناسبة من البروتين والأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية قد يسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وحماية القلب.

كشف موقع "eatingwell"، أن سلطة السلمون مع الفاصوليا البيضاء وأوراق الكرنب، والمتبلة بصلصة الثوم والزنجبيل والصويا، تعد وجبة غنية بالنكهة والعناصر الغذائية المهمة، والتي قد تسهم في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

كيف تساعد هذه السلطة على خفض الكوليسترول الضار؟

غنية بأحماض أوميجا 3 المفيدة لصحة القلب

سمك السلمون من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية



بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى، مما يسهم في الحفاظ على صحة القلب.

كما أن أحماض أوميجا 3 تساعد على إبطاء إنتاج الكبد للكوليسترول الضار وتحسين تكسير الدهون الثلاثية.

وهذا الحمض الدهني مسؤول بشكل كبير عن تأثير سمك السلمون في خفض الكوليسترول.

الألياف القابلة للذوبان



تحتوي الفاصوليا والكرنب على الألياف القابلة للذوبان، وهذا التأثير تراكم جزيئات الكوليسترول في مجرى الدم، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار.

كما تدعم الفاصوليا مستويات الكوليسترول الصحية بفضل الألياف القابلة للذوبان والنشا المقاوم، الذي ينتج عند تخميره بواسطة البكتيريا في الأمعاء.

مضادات الأكسدة



مضادات الأكسدة والمركبات النباتية الموجودة في هذه السلطة تساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي وخفض الكوليسترول وصحة القلب.

كما يعد الكرنب مصدرا غنيا بالفلافونويدات، مما يسهم في خفض الكوليسترول مع مرور الوقت.

نصائح أخرى لخفض مستويات الكوليسترول



-تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضراوات.

-استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة وتناول البروتينات مثل الفاصوليا والعدس أو الأسماك والدواجن قليلة الدسم بشكل متكرر.

-استخدام الدهون الصحية للقلب مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور بدلا من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو المتحولة.

-ممارسة التمارين بانتظام مثل المشي السريع بالإضافة إلى بعض تمارين المقاومة يمكن أن تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

-الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلا.

اقرأ أيضا:

نوع توابل شهير يحمي قلبك ويحارب السرطان ويقلل الكوليسترول

مشروبات قد تبدو صحية لكنها ترفع الكوليسترول الضار

هل الإفراط في تناول العكاوي يرفع الكوليسترول ويؤثر على القلب؟