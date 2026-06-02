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وجهت جهات التحقيق المختصة، إلى رجل الأعمال صبري نخنوخ وابن شقيقه وعدد من معاونيه، اتهامات بالسرقة بالإكراه والبلطجة والابتزاز والسب والقذف، وذلك على خلفية مشاجرة مع صاحب معرض سيارات بالقاهرة الجديدة.

وتباشر النيابة، تحقيقاتها في المشاجرة التي حدثت بسبب خلاف مالي يتعلق بفيلا بالتجمع باعها صبري نخنوخ إلى صاحب المعرض بمبلغ 50 مليون جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على صبري نخنوخ وابن شقيقه على خلفية مشاجرة مع صاحب معرض سيارات بسبب فيلا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

إبلاغ النجدة بمشاجرة صبري نخنوخ

وقال مصدر أمني إن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الأطراف، قبل أن يتم إبلاغ شرطة النجدة من جانب صاحب معرض السيارات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتم ضبط جميع الأطراف

وأضاف أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعرض المتواجدين على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الخلاف.

الاستماع لأقوال طرفي المشاجرة

وأكد المصدر الأمني أن المشاجرة لم تسفر عن وقوع أي إصابات بين الأطراف، كما لم تحدث أي تلفيات داخل معرض السيارات محل الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الأطراف للوقوف على تفاصيل الخلاف وأسبابه.

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