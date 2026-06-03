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بالأسماء.. مصدر يكشف الهيكلة الكاملة لقطاع الكرة في الأهلي

كتب : مصراوي

12:17 ص 03/06/2026 تعديل في 12:20 ص

النادي الأهلي

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حسم النادي الأهلي ملف الهيكلة الإدارية والفنية لقطاع كرة القدم، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، بعد مراجعة شاملة للأوضاع التي شهدها الموسم الماضي على المستويين الإداري والفني.

بالأسماء.. الهيكلة الكاملة لقطاع الكرة في الأهلي

كشف مصدر لمصراوي، أن الأهلي استقر على تعيين وائل جمعة مديرًا لجهاز الكرة، بينما يتولى عصام سراج منصب مدير التعاقدات، كما تم اختيار أنيس بوجلبان مديرًا لفريق الإسكاوتنج، على أن يعاونه عمرو أنور وأحمد فوزي.

وشملت الهيكلة أيضًا تعيين سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا لفريق دلفي، مع تولي هشام حنفي رئاسة الجهاز، فيما تم تعيين أحمد رمضان مديرًا فنيًا لفريق الكرة النسائية، وشادي محمد رئيسًا لجهاز الكرة.

ويأتي وائل جمعة خلفًا لوليد صلاح الدين، الذي وجه له النادي الشكر بعد انتهاء مهمته داخل قطاع الكرة.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة الأهلي إجراءات إنهاء التعاقد مع ييس توروب المدير الفني للفريق الأول، من أجل استكمال جميع ترتيبات الهيكلة الجديدة قبل انطلاق الموسم المقبل.

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الأهلي وائل جمعة

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