رصدت عدسة "مصراوي" أول ظهور لمدير أعمال البلوجر "شاكر محظور" عقب الإفراج عنه، وذلك بعد حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءتهما من تهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.

وفي سياق متصل، قامت مأمورية أمنية بترحيل البلوجر "شاكر محظور" إلى مقر حبسه، لتنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين في قضية أخرى، لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

أقوال البلوجر "شاكر محظور" ومدير أعماله أمام المحكمة في قضية المخدرات والسلاح

وخلال جلسة اليوم، واجهت هيئة المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهما خلال الجلسة.

ورد المتهم محمد شاكر قائلًا: "معرفش حاجة عنها يا ريس.. اتفاجئت بيها في النيابة".

وبسؤاله عن القضايا المتهم بها، قال: "أنا عندي قضية واحدة خاصة بالفيديوهات الخادشة، واتحكم عليّ فيها بسنتين حبس ولسه هستأنف، لكن معنديش فيديوهات خادشة على حسابي".

ومن جانبه، قال مدير أعماله: "المضبوطات مش بتاعتي ولا بتاعت شاكر.. إحنا اتفاجئنا بالأحراز في النيابة".



إحالة شاكر محظور للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري

وكانت النيابة العامة أحالت التيك توكر الشهير بـ"شاكر محظور" وصديقه إلى المحاكمة الجنائية، في القضية المتهمين فيها بتعاطي مواد مخدرة، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، اتهمت النيابة كلا من محمد شاكر محمد، الشهير بـ"شاكر محظور"، 30 عامًا، بلوجر، ومقيم بدائرة قسم التجمع الأول، ومحمد هشام ربيع، 31 عامًا، مدير أعمال، ومقيم بمحافظة المنوفية وله محل إقامة بالقاهرة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما حازا جوهرًا مخدرًا من نوع “الأمفيتامين” بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا جوهرًا مخدرًا من نوع "الحشيش" بذات القصد.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا سلاحًا ناريًا مسدسًا وذخائر

"طلقات نارية عيار 9 مم" مما يُستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام، وذلك دون ترخيص.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لارتكابهما الجنايات المعاقب عليها بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، والمواد الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص.