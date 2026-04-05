بعد انتداب المعمل الجنائي.. ماذا حدث في حريق ورشة سيارات الشرابية؟

من السوشيال إلى الداخلية.. قصة "طفل الميكروباص" التي أثارت الجدل



داخل قاعة محكمة جنايات الجيزة، تجلس "أم روضة" وملامحها مشحونة بالهم والحزن على رحيل ابنتها "لوجي". تتصفح صور "ضناها" على فيسبوك وتنتظر بفارغ الصبر صدور حكم القصاص، قائلة: "عايزة القصاص لبنتي عشان يرتاح قلبي ويبرد".

سرقة حلقة ذهب دفعت القاتلة لارتكاب الجريمة البشعة

تسترجع الأم يوم الفاجعة: "جارتي خطفت بنتي وهي بتلعب مع الأطفال وغطتها في برميل مياه بالمكتبة عشان تسرق الحلق".

كانت المتهمة "أ.ر"، تظن أن ما فعلته سيبقى سرًا، لكن كاميرات المراقبة كشفت كل شيء. بعد ارتكاب الجريمة، عادت بالجثة أمام والدتها قائلة: "إنتو لسه ملقيتوش بنتك"، قبل أن تخفيها في شقة زوجها حتى منتصف الليل، ثم ألقتها من الدور الرابع لتجنب الشكوك.

إحالة أوراق الدعوى لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الإعدام

اليوم، تنظر محكمة جنايات الجيزة القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قتل طفلة دهشور – لوجي"، بعد إحالة أوراق الدعوى لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بالإعدام، على خلفية اتهام "أ.ر" بخطف وقتل الطفلة البالغة عامين من أجل سرقة حلق ذهب، نتيجة ضائقة مالية دفعتها للجريمة.