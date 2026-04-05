مباحث الدقي تلقي القبض على متهم بسرقة شقة مسنة

في واقعة جديدة تكشف أساليب السرقة باستغلال الثقة، أوقع رجال مباحث الدقي بفني صيانة سرق مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من شقة مسنة.

محضر سرقة بقسم الدقي

العجوز حررت محضرا بقسم شرطة الدقي تتهم فني صيانة بسرقة شقتها مستغلا تردده على المنزل باستمرار لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية. وقدمت الشاكية أوصاف وحصر بالمسروقات.

سقوط المتهم

فريق بحث ترأسه المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي تتبع خطوط السير المحتملة للمتهم وصولا إلى مكان اختباءه وضبطه. وأقر المتهم بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات.

